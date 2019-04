Milan, fiducia in Caldara. Comporrà con Romagnoli la difesa del futuro

Mattia Caldara e Alessio Romagnoli comporranno la coppia di centrali del futuro per il Milan e per l'Italia: lo sostiene oggi il Corriere dello Sport, che evidenzia come il giocatore sia ampiamente e positivamente considerato da Gattuso e da tutto l'ambiente, ansioso di testarlo dopo il rientro in squadra. C'è da registrare che sul taccuino di Leonardo, per il momento, non ci sono nomi di difensori centrali da acquistare nel mercato estivo, ad Abate e a Zapata dovrebbero essere rinnovati i contratti in scadenza. Romagnoli che ha fatto crescere al suo fianco la sicurezza di Musacchio e che ora aspetta Caldara.