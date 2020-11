Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Tonali titolare, Prandelli ritrova Callejon e Ribery

Il Milan per mantenere il primo posto e tentare la fuga sulle inseguitrici e la Fiorentina per ritrovare il gol e i punti anche in campionato dopo l'arrivo di Prandelli in panchina. L'ex ct azzurro ritrova Callejon dal primo minuto dopo le assenze per Coronavirus, ma ritrova anche Ribery, assente nel match vinto contro l'Udinese in Coppa Italia. I rossoneri devono fare a meno di Ibrahimovic e di Bennacer, oltre che del tecnico Pioli che però, da remoto, ha deciso di giocare con Rebic punta dal 1' e con Tonali titolare insieme a Kessié a centrocampo.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Amrabat; Callejon, Vlahovic, Ribery