Milan, fra intoccabili e partenti come può cambiare la difesa di Stefano Pioli

Sono iniziate le grandi manovre nel Milan in vista della prossima stagione. Con la conferma di Stefano Pioli, la società ora sta pensando di ricostruire una squadra che possa tornare a lottare per alti traguardi. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il primo reparto da sistemare è la difesa con uno fra Andrea Conti e Davide Calabria che potrebbe lasciare. Sulla destra piacciono Aurier e Dumfries mentre per il ruolo di centrale piace sempre Milenkovic della Fiorentina.

Gli intoccabili - Fra i giocatori che saranno confermati c'è Theo Hernandez protagonista di una stagione più che positiva con le sue sgroppate sulla fascia sinistra. Confermati anche Romagnoli e Kjaer al centro della retroguardia mentre a sinistra Laxalt, chiuso proprio dal terzino francese, potrebbe cambiare aria nella sessione di mercato.