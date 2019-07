© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ismael Bennacer vestirà la maglia del Milan nella prossima stagione. Nella giornata di ieri, sottolinea la 'Gazzetta dello Sport', c'è stata una telefonata risolutiva col calciatore attualmente impegnato in Coppa d'Africa con l'Algeria che ha portato alla definitiva fumata bianca. Chiamata decisiva per definire i dettagli relativi all'ingaggio, visto che la trattativa aveva subito una leggera frenata dopo l'accordo con l'Empoli.

Nelle casse del club di patron Corsi andranno 16 milioni di euro più bonus: il giocatore classe '97 appena tornerà in Italia sottoscriverà un contratto di durata quinquennale.