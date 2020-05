Milan, Gabbia: "Ibra è un vantaggio per tutti. Spero che il campionato possa riprendere"

Nel corso della diretta sul profilo Instagram ufficiale del club, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: "E' un vantaggio per tutti, è unico sia a livello di personalità che di esperienza. Ti dà tanto sia in campo che fuori. San Siro? San Siro e il Milan sono per me una passione incredibile che fin dai primi anni della mia vita hanno fatto parte della mia quotidianità, prima da tifoso e ora anche da calciatore. Lo stop al campionato? Sfortunatamente stiamo attraverso una situazione difficile. Spero che il campionato possa riprendere, ma ci sono persone che hanno studiato che sono preparate e che sicuramente prenderanno la decisione migliore per tutti".