Milan, Gazidis ha comunicato a Maldini l'arrivo di Rangnick: l'ex capitano in dubbio

Stefano Pioli e il Milan, un’avventura che si appresta a concludersi. Nonostante le prestazioni sempre più incoraggianti della squadra, culminate con il successo roboante in casa della Lazio, il tecnico parmense saluterà a fine stagione. Il suo contratto scade a fine stagione e si rinnoverebbe soltanto in caso di qualificazione in Champions League. L’attuale allenatore saluterà a fine stagione perchè la società ha già deciso per il cambio in sella.

La comunicazione di Gazidis - Già, perchè secondo quanto riporta Sky Sport, l’amministratore delegato Ivan Gazidis avrebbe già comunicato a Paolo Maldini l’arrivo per la prossima stagione di Ralf Rangnick. L'ex Schalke e Lipsia non sarà soltanto allenatore ma ricoprire un ruolo più ampio coprendo anche la carica di direttore tecnico.

La situazione di Maldini - Resta da decifrare dunque il futuro di Paolo Maldini. L'attuale direttore tecnico rossonero ha un contratto fino al 2022 con la società che avrebbe proposto di diventare Ambasciatore del Club, carica che valuterà se accettare o meno, sempre secondo l’emittente, nei prossimi giorni.