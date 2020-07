Milan, Gazidis: "Spero che Maldini e Donnarumma restino a lungo con noi"

Ivan Gazidis, CEO del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport affermando che spera che Maldini possa restare in rossonero anche più a lungo rispetto ai due anni di contratto che ha attualmente con il club. Poi parlando di Donnarumma ha dichiarato: "Lui rappresenta la sintesi perfetta del calciatore che vogliamo. Speriamo di restare insieme a lungo". Poi sul mercato in generale ha aggiunto che non parla mai di budget e che Pioli avrà "un peso importante sulle decisioni". Infine sulla possibile cessione della società da parte di Elliott chiude dicendo: "Non c'è niente di vero".