Milan, Giampaolo ai saluti: è il peggiore del dopo Allegri per media punti

In attesa di comunicazioni ufficiali, l'avventura di Marco Giampaolo al Milan può considerarsi praticamente conclusa. I fasti di Allegri sono ben lontani, ma nel quadro dei tecnici che hanno guidato i rossoneri dopo il livornese, l'abruzzese si piazza, di fatto, all'ultimo posto per media punti ottenuta finora. Appena 1,29 a partita, considerando soltanto le gare di Serie A. Peggio di Cristian Brocchi, l'unico a vantare un campione di gare così risicato da potersi paragonare a quello di Giampaolo.

Il migliore è Seedorf. A ruota, però, lo segue un certo Gattuso, che tra gli allenatori del dopo Allegri è anche quello con il maggior numero di partite allenate. E quindi, sulla carta, il tecnico che dovrebbe avere più difficoltà a tenere alta la propria media. Tornando a Giampaolo, tre vittorie e quattro sconfitte. 1,29 punti a media in partita: non ha avuto molto tempo, ma non è riuscito a sfruttarlo comunque.

La media punti dei tecnici del Milan da Allegri in poi.

MASSIMILIANO ALLEGRI - 190 partite 142V 28P 20S - Media punti: 2,39

CLARENCE SEEDORF - 19 partite 11V 2P 6S - Media punti: 1,84

FILIPPO INZAGHI - 38 partite 13V 13P 12S - Media punti: 1,37

SINISA MIHAJLOVIC - 32 partite 13V 10P 9S - Media punti: 1,53

CRISTIAN BROCCHI - 6 partite 2V 2P 2S - Media punti: 1,33

VINCENZO MONTELLA - 52 partite 24V 11P 17S - Media punti: 1,6

GENNARO GATTUSO - 61 partite 30V 19P 12S - Media punti: 1,79

MARCO GIAMPAOLO - 7 partite 3V 0P 4S - Media punti: 1,29