Settimo esonero in carriera per Marco Giampaolo. All'allenatore abruzzese, arrivato al Milan dopo i buoni risultati con la Sampdoria, non succedeva dal 2013, quando i deludenti risultati a inizio stagione col Brescia portarono la società a decidere di interrompere il rapporto. Fu quell'esonero un evento sliding doors per Giampaolo, che l'anno dopo decise di rimettersi in gioco in Lega Pro con la Cremonese, riprendendo la sua scalata verso l'alto.

I risultati di Giampaolo in carriera

2004-2005 Ascoli (Serie B) - Stagione conclusa al 4° posto (promosso)

2006-2007 Cagliari (Serie A) - Esonerato a dicembre e richiamato a febbraio, poi 17°

2007-2008 Cagliari (Serie A) - Esonerato all'11^ giornata

2008-2009 Siena (Serie A) - Stagione conclusa al 14° posto

2009-2010 Siena (Serie A) - Esonerato alla 10^ giornata

2010-2011 Catania (Serie A) - Esonerato alla 20^ giornata

2011-2012 Cesena (Serie A) - Esonerato alla 9^ giornata

2013-2014 Brescia (Serie B) - Esonerato alla 6^ giornata

2014-2015 Cremonese (Lega Pro) - Subentrato, stagione conclusa all'8° posto

2015-2016 Empoli (Serie A) - Stagione conclusa al 10° posto

2016-2017 Sampdoria (Serie A) - Stagione conclusa al 10° posto

2017-2018 Sampdoria (Serie A) - Stagione conclusa al 10° posto

2018-2019 Sampdoria (Serie A) - Stagione conclusa al 9° posto