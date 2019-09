Milan, Giampaolo su Suso: "Mi piace da trequartista, ma non c'è solo lui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Conferenza stampa per Marco Giampaolo alla vigilia della trasferta di campionato contro il Torino (in programma domani alle 21). Tra le altre cose, il tecnico del Milan si è soffermato anche sulla posizione da trequartista di Suso: "Sabato è tornato a giocare a destra dopo un quarto d'ora, e abbiamo giocato con Suso, Piatek e Leao, con tre attaccanti puri, quindi no è un problema di posizione, a me Suso piace anche da trequartista, ma voglio mettere i giocatori nelle loro posizioni in base alle caratteristiche. Ma oltre Suso devo mettere a posto gli altri, perché Rebic ha caratteristiche diverse rispetto agli altri".

Clicca qui per rileggere l'intervista integrale!