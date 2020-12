Milan, Hernandez: "Chiudiamo un grande anno. Lavoro per essere il miglior terzino del mondo"

vedi letture

Il Milan vince allo scadere battendo la Lazio per 3-2 grazie a una rete di Theo Hernandez. A fine partita, ai microfoni di Dazn, è proprio il terzino a parlare del match: "Ho segnato un gol molto speciale. Abbiamo fatto una grande partita per chiudere un grande anno. Peccato non aver festeggiato con i tifosi. Abbiamo sofferto contro la Lazio che ha fatto una grande partita, che è una squadra forte e che gioca molto bene, ma alla fine abbiamo vinto. L'abbraccio con Maldini? Il fatto che venga ad abbracciarmi il miglior terzino del mondo è importante per me. Io lavoro giorno dopo giorno, mi sforzo per essere il migliore del mondo nel mio ruolo. Devo ringraziare anche i miei compagni per l'aiuto che mi danno", le sue parole.