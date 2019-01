Milan, Higuain via solo ad una condizione. Martial sogno per l'attacco

Come detto secondo il quotidiano Tuttosport il Milan è deciso a far valere i contratti firmati e a trattenere Gonzalo Higuain. La questione potrebbe cambiare se fosse il Pipita ad esporsi pubblicamente chiedendo la cessione al Chelsea, ma ad oggi non siamo ancora a quel punto.

Se però, nelle prossime settimane, dovesse materializzarsi questo scenario, il Milan andrebbe su profili di livello internazionale: uno è quello di Alvaro Morata, spagnolo proprio del Chelsea che però sta trattando con Siviglia e Atletico Madrid. Karim Benzema non sembra un nome prendibile adesso, mentre il sogno vero e proprio porta a Manchester dove gioca Anthony Martial. Ma anche in questo caso, difficilmente i Red Devils la faranno partire adesso.