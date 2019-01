© foto di PHOTOVIEWS

Gonzalo Higuain ha già deciso di lasciare il Milan. Secondo quanto riportato da Il Giornale, nonostante il Pipita stia mantenendo un comportamento più che professionale, i rapporti sono ai minimi storici. La strada per il Chelsea però è abbastanza in salita, sia perché la Juventus non vuole assolutamente perdere i milioni che avrebbe incassato dai rossoneri, sia perché i Blues hanno una politica rispetto agli ultra trentenni molto rigida. Se i tasselli andranno a posto, i rossoneri dovranno comunque cercare un centravanti e con Piatek che non lascerà Genova prima dell'estate, le attenzioni si spostano su Morata che invece farebbe carte false per tornare in Italia.