Milan, Ibrahimovic: "Dispiace per i tifosi: mi avrebbero visto dal vivo per l'ultima volta"

Grande protagonista, anche a trentotto anni, della straordinaria rimonta del Milan sulla Juventus. Zlatan Ibrahimovic ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il quattro a due dei rossoneri sulla Vecchia Signora: "Sono vecchio, non è un segreto. Ma è solo un numero. Mi sto allenando bene, oggi sono riuscito a giocare un po' di più dell'ultima partita. Così riesco a giocarle tutte. Sto bene e cerco di aiutare la squadra in tutti i modi".

Non è che pensi di fare anche l'allenatore? Ti abbiamo visto in panchina...

"Sono presidente, allenatore e giocatore. Ma mi pagano solo per fare l'allenatore. Quello è il lato negativo"

Da quando sei arrivato, la squadra ha svoltato.

"Sono fortunati, fossi qua dal primo giorno avremmo vinto lo Scudetto".

Resti l'anno prossimo?

"Vediamo. Ho un mese per divertirmi, poi qua succedono cose che non possiamo controllare. Mi dispiace per i tifosi, può essere che non mi vedano più dal vivo. Se oggi ci fosse stato il pienone sarebbe stato bello, si sarebbero potuti divertire con noi. Facciamo il nostro, siamo professionisti e si lavora. Avrebbero potuto vedermi dal vivo per l'ultima volta: leggete tra le righe".

Ma ti stai divertendo?

"Molto. Dopo il mio infortunio sono andato in America, volevo sentirmi vivo. Adesso voglio solo giocare: non ho il fisico di prima, ma sto bene e faccio quello che posso fare. Con l'intelligenza riesco a sopperire. Se non faccio la differenza non mi piace. Non voglio fare la mascotte, voglio solo aiutare il club".