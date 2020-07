Milan-Ibrahimovic, il finale non è ancora scritto. I due motivi alla base della decisione

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero ancora delle possibilità (seppur minime) di vedere Ibrahimovic al Milan anche nella prossima stagione. Il finale non è ancora scritto - si legge - ma ci sono alcuni nodi da sciogliere. Il primo è di natura “personale”, cioè legato alla sua famiglia, che vive in Svezia: Ibra sente il bisogno di stare più vicino alla moglie e ai figli. Per rimanere in rossonero, inoltre, l’attaccante dovrebbe accettare un ingaggio molto più basso e, soprattutto, la convivenza con il progetto giovani di Rangnick.