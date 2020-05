Milan, Ibrahimovic partito per la Svezia: tornerà in Italia la prossima settimana

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic torna in Svezia. Come riportato da Sky infatti, l'attaccante rossonero è tornato in patria, con un volo privato, per stare con la famiglia visto che non potrà allenarsi a causa dell'infortunio rimediato recentemente. Ibrahimovic farà ritorno a Milano la prossima settimana in concomitanza con il controllo di rito per monitorare il suo infortunio al polpaccio.