Milan, Ibrahimovic salterà i due match con la Juve e altre 4 partite: obiettivo San Paolo

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic sarà costretto a saltare diverse partite a causa dell'infortunio al soleo che gli è stato diagnosticato negli scorsi giorni. Lecce, Roma, SPAL, Lazio e Juventus sia in campionato che in Coppa Italia, con l'ipotesi di rientro che verrebbe rimandata al San Paolo contro il Napoli (11 o 12 luglio). Più verosimile che si attenda almeno il turno infrasettimanale successivo, quello contro il Parma, anche perché al di là dell'infortunio, i tempi di recupero sono ovviamente più lunghi rispetto a qualche anno fa. Anche per un fenomeno come Ibra.