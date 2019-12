Milan, il Barcellona chiede 20 milioni per Todibo: troppi per i rossoneri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da SportMediaset, anche ieri durante l'evento tra Milan e Barcellona, i due club hanno avuto l'occasione per parlare di Jean-Clair Todibo: Pau Vilanova, dirigente della squadra catalana, ha ribadito a Boban che la richiesta per il difensore francese si aggira intorno ai 20 milioni di euro trattabili. Il dialogo va avanti, la volontà del giocatore potrebbe favorire il buon esito della trattativa. I rossoneri vorrebbero provare ad abbassare il prezzo di Todibo di 6-8 milioni. Il francese viene visto da Elliott come un colpo alla Theo Hernandez e quindi il fondo americano ha giù dato il suo via libera a questo investimento.