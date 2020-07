Milan, il futuro di Ibra è tutto da scrivere: dalla famiglia alla riduzione d'ingaggio

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, un finale che non è ancora scritto. Ne parla La Gazzetta dello Sport: tanti indizi fanno pensare all'addio a fine stagione, ma lo svedese potrebbe anche rimanere in rossonero. I dubbi sono tanti: personali, anzitutto, perché il lockdown ha ovviamente fatto pesare in maniera diversa la lontananza dalla famiglia. Poi c'è la questione progettuale: con il progetto giovane di Rangnick, la convivenza non è semplice. E infine, i soldi: per rimanere, Ibra dovrebbe accettare una eventuale riduzione dell'ingaggio. Al momento, comunque, tutto è ancora da decidere: sia da parte del Diavolo, che del centravanti svedese.