Milan, il mal di trasferta non può incidere: la Champions è vitale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan deve raccogliere tutte le energie per quest’ultimo scorcio di stagione. I rossoneri avranno 4 trasferte su 6 da qui alla fine, e il dato per la formazione di Gattuso non è incoraggiante lontano da San Siro. La squadra milanista ha vinto solamente 5 volte fuori casa, contro Sassuolo, Udinese, Genoa, Atalanta e Chievo. Serve dunque battere anche il tabù delle trasferte per portare a termine una stagione faticosa ma fino ad ora in linea con l’obiettivo stagionale. “Abbiamo vinto solo 5 trasferte, ma alcune partite potevamo e dovevamo vincerle ma abbiamo perso punti per strada. Dobbiamo essere più cattivi e non sbagliare approccio. Al Tardini sarà fondamentale per la nostra stagione, ma non decisiva perchè si lotterà fino alla fine del campionato", ha detto Gattuso.

La Champions League è troppo importante per la crescita del club, indispensabile dal punto di vista economico e commerciale. I grandi sponsor arrivano solo se si gioca la Champions, per non parlare degli introiti provenienti dalla competizione e tutto ciò che riguarda il market pool, insomma se il Milan vuole riemergere dalle sabbie mobili in cui è affondato negli ultimi se anni, deve assolutamente rimanere aggrappato al quarto posto. Ballano più di 50 milioni di euro e il peso della qualificazione verte sulle spalle di Gattuso e della squadra, per gli ultimi 540 minuti del torneo che si preannunciano infuocati.

Il calendario in queste ultime sei partite non è proibitivo, ma il Milan non ha quasi mai abituato alla continuità, dimostrando al contrario sofferenza e incertezza in molte partite. Dunque il successo con la Lazio deve essere una spinta in più per Parma, dove oggi i rossoneri cercheranno i tre punti per tenere Roma, Atalanta e Lazio a distanza. Il tecnico milanista schiera ancora una volta il 433 ma cambia tre pedine rispetto alla recente partita con i biancocelesti. Torna tra i pali Donnarumma al posto di Reina, poi Zapata dovrebbe prendere il posto di Musacchio e Conti giocherà in difesa, lasciando Calabria in panchina. Convocazione importante per Paquetà che è tornato a disposizione in meno di 20 giorni nonostante il brutto infortunio alla caviglia subito il 2 aprile con l’Udinese.