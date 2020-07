Milan, il partente Biglia tratta con il Betis Siviglia. Possibile trasferimento in Liga

vedi letture

Ulteriori novità sul futuro della squadra in casa Milan, rivela Sky: se Ibra e Donnarumma si avvicinano al rinnovo, per Lucas Biglia non sembra esserci un futuro in rossonero. Per l'argentino, accostato più volte al rientro in patria, ora si parla di un accordo col Betis Siviglia: il club andaluso vorrebbe l'ex Lazio al centro della manovra.