Milan, il punto su André Silva. Due soluzioni se il Siviglia non lo riscatta

Fonte: Pietro Mazzara per MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Il futuro dell'attaccante del Milan André Silva rimane in bilico. Il Siviglia, in autunno, aveva fatto filtrare delle notizie piuttosto rassicuranti sul riscatto dell’attaccante portoghese, ma qualcosa sembra esser cambiato. Di sicuro Leonardo e Maldini dovranno discutere della questione con Monchi, che ha appena effettuato il suo come back alla guida degli andalusi. Il Siviglia, con ogni probabilità, chiederà uno sconto sui 38 milioni concordati meno di un anno fa. Ma in caso di mancato accordo tra le parti, ecco che potrebbe entrare in scena Jorge Mendes.

DUE SOLUZIONI - Qualora André Silva dovesse tornare al Milan, ci sarebbero due strade che il suo manager, in accordo con il Milan, potrebbe proporre al suo assistito. La prima è quella che lo farebbe restare in Spagna, con il Valencia che potrebbe essere una destinazione, soprattutto se Rodrigo dovesse andar via. La seconda sarebbe quella del Monaco, anche perché i monegaschi dovranno cercare il sostituto di Falcao. Difficile, infine, la pista Barcellona emersa ieri.