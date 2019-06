Milan, il Valencia chiede informazioni su Castillejo: lo vuole in prestito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Valencia ha chiesto informazioni per Castillejo, che difficilmente troverebbe spazio alla corte di Giampaolo e che quindi potrebbe anche essere disponibile per la cessione. Il problema è la valutazione da 25 milioni e l'impossibilità da parte dei rossoneri di fare minusvalenze. Il club spagnolo lo chiederà in prestito, decideranno il mister e i dirigenti.