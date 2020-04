Milan, in regia c'è l'idea Koopmeiners: servono 15 milioni per l'olandese

Teun Koopmeiners, centrocampista centrale di proprietà dell'AZ Alkmaar, è uno degli obiettivi di mercato del Milan in vista della prossima stagione. Moncada lo ha già promosso e ha tutte le caratteristiche per essere il perfetto obiettivo di mercato per il club di Elliott. La concorrenza è ampia, con il Lipsia che per esempio a gennaio aveva già provato a prenderlo ma i rossoneri sono convinti di avere i giusti mezzi per convincerlo a scegliere l'Italia. Il corso è di circa 15 milioni di euro e il suo acquisto permetterebbe ai rossoneri di liberare Bennacer come mezzala. A riportarlo è Tuttosport.