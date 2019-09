Milan-Inter, Giampaolo e i derby: a Genova mai una sconfitta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chiamatelo l'uomo dei derby. Perché Marco Giampaolo, reduce dall'avventura alla guida della Sampdoria, di stracittadine ne ha vinte o pareggiate, ma mai perse. All'ombra della Lanterna, il tecnico abruzzese si è presentato con una doppia vittoria: Serie A 2016/2017, 2-1 "in casa" all'andata e 1-0 "in trasferta" al ritorno. Poi 4 punti nella stagione successiva e altrettanti in quella scorsa. Una macchina da sfida cittadina, in sostanza: il Milan, in vista della gara di domani, può dormire sonni tranquilli.

GIAMPAOLO E IL DERBY DI GENOVA

Tutti i risultati - Tutte le gare sono state giocate in Serie A

Sampdoria-Genoa 2-1

Genoa-Sampdoria 0-1

Genoa-Sampdoria 0-2

Sampdoria-Genoa 0-0

Genoa-Sampdoria 1-1

Sampdoria-Genoa 2-0

Totale gare: 6

Vittorie: 4

Pareggi: 2

Sconfitte: 0

Gol fatti: 8

Gol subiti: 2