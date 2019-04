Milan, Kessie se la cava con una ramanzina. Ma in estate può partire

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il caso legato al gesto di Kessie e Bakayoko all'indirizzo di Acerbi si chiuderà oggi con una ramanzina da parte di Rino Gattuso, ma potrebbe tornare d'attualità la prossima estate. Sì perché, dopo il litigio con Biglia, che aveva costretto il club a intervenire, anche in questo caso il Milan ha dovuto prendere posizione, situazione che non è piaciuta a nessuno anche per i risvolti che ha preso la vicenda.

FUTURO KESSIE - Per questo, il futuro dell'ivoriano è quanto mai in bilico, con i rossoneri che potrebbero guadagnarci una plusvalenza nonché una maggiore tranquillità legata all'eventuale assenza di comportamenti non in linea con il blasone del club. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.