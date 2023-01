Milan, Kjaer: "Mi dispiace tantissimo per la Supercoppa ma non molliamo e ripartiamo"

vedi letture

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato brevemente a SportMediaset dopo il ko subito in Supercoppa per 3-0 contro l'Inter: "Dopo questa sconfitta è molto difficile per me spiegare questioni legate alla tattica. Mi dispiace tantissimo. Ma non molliamo mai e ripartiamo. Dobbiamo trovare la forza per ripartire".