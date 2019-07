Milan, Krunic: "Conosco Giampaolo da 4 anni. Possiamo divertirci"

Giornata di presentazioni a Milanello, con il neo acquisto rossonero Rade Krunic che in conferenza stampa ha raccontato anche le prime impressioni dopo il suo arrivo dall'Empoli: "Volevo salutare tutti per iniziare. Le prime impressioni sono straordinarie, è un grande club, mi sono trovato benissimo, non vedo l'ora di rientrare in gruppo e giocare le partite in maglia rossonera".

Com'è il calcio di Giampaolo? "Lo conosco da 4 anni, è stato il mio primo allenatore in Italia, non sono cambiati i suoi allenamenti, ha una visione di gioco e ci tiene tantissimo. Possiamo divertirci abbastanza, fare possesso palla e crescere".

Com'è il salto in una big? "Da quando sono in Italia il mio obiettivo era arrivare in una grande squadra, sono felicissimo sia successo al Milan, in passato poteva succedere alla Samp ma non è accaduto. Meglio aver aspettato un pochino ed essere arrivato insieme a Giampaolo in una grande squadra".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale!