Milan, l'Arsenal chiude la porta per Torreira: salgono le quotazioni di Praet

Dopo il no ricevuto negli scorsi giorni per Lucas Torreira, salgono le quotazioni di Praet in chiave Milan. In cima alla lista a questo punto c'è proprio il centrocampista della Sampdoria, pupillo di Giampaolo che però andrà strappato a Ferrero. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.