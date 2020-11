Milan, l'ex Lupi: "Bonera molto preparato, ha la fiducia della società e del mister"

A Radio Sportiva è intervenuto l'ex allenatore della Primavera del Milan Alessandro Lupi, che ha fatto il Corso di allenatore UEFA Pro con Daniele Bonera, allenatore dei rossoneri contro il Napoli: "Non l'ho ancora sentito ma sono contento per lui perché è un ragazzo molto umile, con tanta voglia di crescere: durante i viaggi per Coverciano ci siamo confrontati spesso e domenica andrà ad affrontare una partita molto interessante, fra due squadre che stanno esprimendo un ottimo calcio. Daniele è molto preparato e ha la fiducia della società e del mister, quindi coordinandosi non avranno problemi a dirigere allenamento e partita, anzi probabilmente i ragazzi potranno fare anche più quadrato. Ibra da quanto mi dicono è un professionista esemplare e porta molto rispetto, quindi non sarà un problema, anzi lui e i compagni aiuteranno Bonera e Bonera aiuterà loro con la sua esperienza per affrontare una partita importante. Il Milan sta lavorando bene coi giovani e sono molto felice di vedere protagonisti con l'Under 21 gente come Gabbia, Pobega, Colombo e Bellanova, tutti ragazzi che ho avuto. Pobega ha fatto un bel percorso e adesso è in serie A allo Spezia: rimanere lì potrebbe essere molto interessane per la sua crescita ma una eventuale chiamata del Milan avrebbe valore e prestigio, io comunque spero solo nel suo bene".