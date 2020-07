Milan, la conferma di Pioli ha cambiato i piani di Ibra: lo svedese è pronto a restare

Il rinnovo di Pioli, arrivato all’improvviso, ha rimescolato tutto. Anche in chiave mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ad esempio, non appena Zlatan Ibrahimovic ha saputo della sua conferma, ha cambiato umore e prospettive. Ed è stato il tecnico stesso a dichiarare di voler proseguire con lo svedese, mettendo di fatto il club nella condizione, per quanto possibile, di andargli incontro.