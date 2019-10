Milan, la sfida di Pioli gira attorno a Paqueta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gira tutto attorno a Paqueta. Il centrocampista brasiliano, mai come in questa fase tanto delicata dell’evoluzione della stagione rossonera, rappresenta lo snodo per la valorizzazione della rosa che sarà messa a disposizione di Stefano Pioli. Le diatribe della precedente gestione, legate ad un’interpretazione “troppo brasiliana” del ruolo di centrocampista, devono tramutarsi nel punto di forza sul quale il Milan di Leonardo ebbe modo di scommettere all’atto dell’acquisto del giocatore dal Flamengo a dispetto della folta concorrenza che si evidenziava in quel periodo. La scommessa di Pioli, da sempre legato alla valorizzazione delle caratteristiche dei giocatori di cui dispone più che ad un modulo ferreo, dovrá partire proprio dalla volontà di creare un habitat tattico che possa valorizzare al meglio le caratteristiche di uno dei giocatori più qualitativi dell’organico rossonero. Da escluso di lusso a perno della rinascita: la sfida di Paqueta, quasi un anno dopo il suo acquisto, è già praticamente scritta.