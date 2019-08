Milan, Leao: "Orgoglioso di essere nel club dove ha giocato Kakà"

Carico e deciso, pronto. Dopo essere stato annunciato ufficialmente, Rafael Leão ha rilasciato la prima intervista da rossonero. In esclusiva ai microfoni di Milan TV, l'attaccante portoghese ha raccontato i ricordi e le emozioni personali legate a questi colori: "Da bambino sceglievo sempre il Milan alla Playstation. È sempre stata una squadra molto forte, ha vinto 7 Champions e tanti giocatori straordinari hanno vestito questa maglia: Maldini, Rui Costa, Kakà, Seedorf, gente che ha fatto la storia del calcio. È bello essere qui. Kakà era un fuoriclasse, i brasiliani hanno un talento speciale. Lui è nella storia del Milan, ha vinto un Pallone d'Oro e sono orgoglioso di essere qui dove ha giocato lui".

Posizione in campo e obiettivi - "Quando giochi con due attaccanti hai più possibilità di segnare. Uno si occupa più dell'area di rigore, l'altro svaria. Io sono qui per aiutare la squadra, a prescindere dal ruolo. Voglio aiutare il Milan. Piatek è un grande giocatore, aveva già dimostrato al Genoa di saper segnare e al Milan si è ripetuto. Spero di aiutarlo con tanti assist; più gol farà, meglio andrà la squadra. Sono un giocatore veloce, mi piace puntare l'uomo e fare assist. Anche segnare fa parte del mio bagaglio tecnico, ma non sono individualista. Gioco per la squadra e per aiutare i compagni, darò il massimo".