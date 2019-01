Milan, Leonardo non parte per Gedda. Il brasiliano in sede per il mercato

Leonardo non è partito per Gedda insieme agli altri dirigenti rossoneri. Sull'aereo che porterà Scaroni, Maldini e Gazidis in Arabia, per seguire la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Juventus, non c'è dunque l’attuale dg dell’area tecnico-sportiva del club meneghino, che invece è a Casa Milan sin da questa mattinata, impegnato sul fronte mercato. In giornata quindi potrebbero esserci sviluppi. Lo riporta Sky Sport.