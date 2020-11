Milan, Maldini apre a Thauvin: "Giocatore interessante, di alto livello. Profilo che va seguito"

Paolo Maldini, intervistato dall'emittente francese Telefoot, ha parlato anche dell'interesse rossonero per Florian Thauvin, ala del Marsiglia, accostato ai rossoneri in estate: "E' un giocatore che sarà a fine contratto, quindi è un giocatore dal punto di vista economico interessante. E' un giocatore di alto livello. Non è propriamente il prototipo del giocatore che abbiamo preso in questi due anni per età. Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino più di esperienza che possono dare qualcosina in più. Sicuramente è un profilo che va seguito".