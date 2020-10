Milan, Maldini ci crede: "Siamo più vicini alle big del campionato. Abbiamo coraggio"

vedi letture

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato così a Sky Sport prima del match contro l'Inter: "La nostra storia recente parte dal post-lockdown. Ci aspettiamo di continuare su questa strada, sappiamo che sarà impossibile restare imbattuti ma abbiamo già affrontato squadre forti dopo il lockdown e per noi l'importante è avere coraggio. L'Inter è la formazione che forse ha la rosa più completa del campionato e forse è la favorita per lo Scudetto. Sono forti sotto tutti i punti di vista".

Il rinnovo di Donnarumma?

"Non è l'unico in scadenza, abbiamo anche Calhanoglu e Ibra. Sono questioni che affronteremo ma ora siamo concentrati sul campionato e sulle coppe. È una cosa che riguarda noi e i loro agenti. Il Milan deve provare a tenerli, poi vediamo. È una trattativa, quindi bisogna essere in due a volerlo".



Cosa è cambiato negli ultimi mesi?

"Abbiamo dato un po' di stabilità. I giovani sono cresciuti, quelli meno giovani hanno aiutato l'ambiente. Non pensiamo di essere al massimo, ma di sicuro siamo squadra e forse questo coraggio che Pioli cerca di trasmettere è ciò che più ci contraddistingue".

Milan rinforzato dal mercato?

"La scorsa stagione è stata strana. Ora però ci sentiamo molto più vicini alle grandi squadre del campionato, dall'Inter all'Atalanta".