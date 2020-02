vedi letture

Milan, Maldini e Boban guardano a Roma: in estate nuovo assalto a Under

Il Milan sta già pensando alla prossima stagione. Come riportato da SportMediaset, i rossoneri avrebbero messo infatti nel mirino due giocatori della Roma. Si tratta dell'attaccante esterno Cengiz Under, seguito da vicino anche nell'ultima sessione invernale di mercato, e del difensore Chris Smalling, che i giallorossi non potranno riscattare dal Manchester United in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Under più Smalling, dunque: Maldini e Boban guardano verso la capitale per rinforzare la rosa del futuro.