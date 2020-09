Milan, Maldini: "La presenza di Ibrahimovic è fondamentale, si comporta da campione"

A margine del Premio Azeglio Vicini, il dt del Milan Paolo Maldini ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Le prime cose positive della stagione sono arrivate dopo le vacanze natalizie, poi è arrivato Zlatan, la sua presenza è stata fondamentale per dare energia positiva e carica ad un gruppo. Era la squadra più giovane del campionato e quest'anno si è ringiovanita ancora di più. Le partitine per lui sono come delle finali di Champions, è come un campione si comporta. Non è l'unico che ho visto nella mia carriera, anche io ero così. E' una competitività innata che lo rende un fuoriclasse".