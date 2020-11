Milan, Maldini su Calhanoglu: "La nostra intenzione è tenerlo. Ma bisogna essere contenti in due"

vedi letture

Il direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini, ai microfoni di Sky, ha parlato di Hakan Calhanoglu in scadenza di contratto con i rossoneri e le cui trattative per il rinnovo sembrano trovare delle difficoltà: "La nostra intenzione è tenere Calha, come vogliamo tenere Donnarumma. Bisogna essere contenti in due. Hakan è un ragazzo sereno e anche nelle partite dove magari non è stato tra i migliori ha sempre dato l'anima, è più coinvolto di altri".