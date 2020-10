Milan, Maldini: "Sul mercato non abbiamo speso quanto potevamo"

Paolo Maldini, dirigente del Milan, a Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione dei rossoneri a Sky Sport: "Purtroppo questa situazione sta diventando la normalità. Arriveremo ad una sorta di immunità di gregge, noi siamo a 15 calciatori positivi. E gli anticorpi poi non dovrebbero farti riammalare. Comunque lo sapevamo che sarebbe stato così strano, con la possibilità di far giocare ragazzi che giocano meno. Non fasciamoci la testa prima di essercela rotta. Il protocollo è la regola ed è ciò che ci ha chiesto la Lega".



In caso di vittoria?

"Non può essere una fuga alla quinta di campionato, ma può essere una bella certezza. Sappiamo che arriveranno dei momenti più difficili e dobbiamo tenere equilibrio, un equilibrio che non ci possono dare stampa e tifosi. Noi siamo ambiziosi, siamo giovani e i giovani aiutano perché sono incoscienti".

La stabilità viene dal rinnovo di Donnarumma?

"La stabilità ha fatto sì che quest'anno abbiamo iniziato in questa maniera. E non considerare Gigio un punto fermo di questa squadra sarebbe sbagliato. È un leader e la società dovrà provare con tutte le sue forze a trattenerlo".

Il mercato di gennaio?

"Vediamo. Siamo stati molto chiari: se abbiamo la possibilità di rinforzarci lo faremo, altrimenti restiamo così. Sappiamo che possiamo essere competitivi, se ci sarà un giocatore che ci farà fare il salto di qualità interverremo. Anche perché nello scorso mercato non abbiamo speso ciò che potevamo spendere".



Cosa mancava prima?

"Nella prima parte della scorsa stagione abbiamo fatto tante gare giocando bene ma non vincendo. Ci mancava fiducia, anche con Rino in panchina: al momento decisivo mollavamo. Abbiamo lavorato per prendere fiducia e prendere consapevolezza".