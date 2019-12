Paolo Maldini tratta con il Barcellona per migliorare la difesa di Pioli: l'obiettivo è Jean-Clair Todibo. Il giocatore, arrivato nel gennaio del 2019 in Catalogna, non ha convinto Valverde e dunque, nonostante una clausola da 150 milioni di euro, a gennaio potrebbe lasciare la Liga a una cifra più che abbordabile. Secondo La Gazzetta dello Sport, si tratta sulla base del prestito con diritto o obbligo di riscatto a 10 milioni più bonus e con l'inserimento di un diritto di riacquisto da parte dei catalani che possa eventualmente permettergli di guadagnare da un possibile cessione successiva. L'alternativa porta ancora a Demiral.