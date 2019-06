© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan inizia a prendere forma e in attesa degli annunci sono tutti già al lavoro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ormai mancano soltanto i dettagli ma sia la dirigenza, con Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico, Zvonimir Boban in quello di uomo mercato e Fredrick Massara come direttore sportivo, che l'allenatore Marco Giampaolo sono già al lavoro.

Tempi lunghi - Se per i primi due l'annuncio arriverà tra oggi e domani per quel che riguarda ds e tecnico il tutto slitterà alla prossima settimana, quando finalmente tutto l'organigramma sarà al completo.