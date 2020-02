vedi letture

Milan, Massara: "Il futuro di Ibrahimovic? Sarà lui a fare la valutazione"

Frederic Massara, ds del Milan, parla così a Rai Sport prima della semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus: "Partita molto importante, la competizione ci interessa e dobbiamo raggiungere la finale. C'è una cornice di pubblico meraviglioso, e sarà una bella gara. Al di là dell'Europa, terremmo al trofeo, e vogliamo andare avanti. Sappiamo che saranno due atti, stasera serve una bella prestazione per provare a qualificarsi a Torino. Servirà una grande prestazione, come nel derby dove potevamo avere qualcosa di più. La Juventus è forte, quindi forse anche qualcosa in più...".

Sarà la via per l'Europa questa coppa?

"Siamo in rimonta anche in campionato, vogliamo provarci anche da lì".

Quando si decide il futuro di Ibrahimovic?

"Sarà più una sua valutazione, se vuole proseguire. Noi siamo felicissimi di averlo, è veramente fenomenale".