Milan, missione per Ceballos: tra sogno e realtà

© foto di J.M.Colomo

Daniel Ceballos è in uscita dal Real Madrid, dopo la rottura con Zinedine Zidane. Fiutato l’affare, il Milan si è mosso in prima persona con Paolo Maldini e Zvonimir Boban con un viaggio nella capitale spagnola. A Madrid ieri c’è stato un faccia a faccia con Josè Angel Sanchez, direttore generale degli spagnoli, per capire la situazione dei giocatori in partenza dal Real. Tra questi c’è Ceballos, centrocampista classe 1996 che interessa tantissimo alla nuova dirigenza e rispecchia i canoni di giocatori su cui Elliott vorrebbe puntare. Il problema è di natura economica, perché Ceballos costa più di 40 milioni e il Real difficilmente concederà un prestito ai rossoneri. Ma con l’inserimento di un obbligo di riscatto in caso di raggiungimento di un posto in Champions, il quadro potrebbe cambiare. C’è stato solo un dialogo con il Real ma intanto il blitz viene visto come un chiaro segnale di voler allacciare rapporti internazionali con una delle società più importanti del mondo.

Il Milan punta a tornare in alto e dunque ha bussato alle porte di un club che in passato ha avuto rapporti con i rossoneri e che in futuro potrebbe essere un alleato. Il discorso per Ceballos è stato avviato e nei prossimi giorni capiremo se il sondaggio del Milan potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto. Intanto sul futuro di Ozan Kabak, difensore dello Stoccarda che interessa molto al Milan, il direttore sportivo del club tedesco ha aperto al suo addio: "C'è una clausola di uscita sul mercato e c'è un club che lo attira. Bisogna essere realistici, non pensiamo che possa restare insieme a noi. Dietro la sua clausola ci sono ovviamente dei limiti, non è valida per sempre". Il giocatore turco classe 2000 ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro. Su Sensi invece si vive una situazione di stallo. Il Milan propone un prestito biennale con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, mentre il Sassuolo chiede oltre 20 milioni di euro più bonus.