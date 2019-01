Milan modello Arsenal: pronti 10 milioni per il gioiello Tchouameni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando al Corriere dello Sport, potrebbe non fermarsi a Piatek il mercato invernale del Milan. Gazidis vuole una squadra sul modello dell'Arsenal, ricca di giovani pronti a esplodere e che possano moltiplicare il proprio valore anno dopo anno: Leonardo per questo segue Aurelien Tchouameni, centrocampista del Bordeaux (a cui è stato appena girato Bellanova), 19 anni dopodomani, già ritenuto in grado di stare già tra i grandi. Per lui, il Milan è pronto a investire una decina di milioni, per un’operazione a titolo definitivo.