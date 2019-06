Milan, nei prossimi giorni contatto con l'agente di Castillejo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni è previsto un contatto tra il Milan e l’agente di Samu Castillejo per sapere se il giocatore rientra nei piani del neo allenatore Marco Giampaolo. In caso di risposta negativa, il Valencia ha già sondato il terreno. Il tecnico degli spagnoli Marcelino l’ha lanciato al Villarreal e lo stima molto.