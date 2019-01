Milan, nei prossimi mesi il futuro di Suso: bandiera o plusvalenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Suso. Nei prossimi mesi il club rossonero farà il punto sul domani del forte esterno spagnolo: si tratterebbe di maxi plusvalenza in caso di cessione. Per il giocatore sempre importanti richieste e sondaggi, soprattutto dalla Spagna, lui che ha una clausola rescissoria fissata a 38 milioni di euro.