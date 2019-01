© foto di Acero

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Piatek in attacco, il Milan continua a lavorare per regalare anche un esterno offensivo a mister Gattuso. In tal senso sarebbero da registrare nuovi contatti, secondo quanto riporta Sky Sport, per Yannick Ferreira Carrasco. Nelle prossime 48 ore potrebbero arrivare segnali più sicuri sulla possibile riuscita dell'affare, tra formula e quantità di richiesta d'ingaggio del calciatore in forza attualmente al Dalian Yifang.