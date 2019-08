© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità sul mercato del Milan, raccontate oggi da Tuttosport: emissari della Gestifute erano ieri in sede per discutere del futuro di André Silva, per il quale potrebbe sbloccarsi presto il futuro col Monaco sempre alla finestra. Poi un nuovo obiettivo in difesa: si tratta di Lucas Martinez Quarta, '96 del River Plate, visionato mercoledì scorso in Libertadores da un emissario rossonero.