Si avvicina l'accordo tra il Milan e l'Atletico Madrid per Angel Correa. Secondo quanto riportato da Sportmediaset i contatti tra le parti sono ripresi nelle ultime ore e l'offerta rossonera è da 42 milioni di euro più il 30% di futura rivendita. I Colchoneros la ritengono congrua ma servono altri incastri prima della fumata bianca.

Il sostituto e Silva - Il primo è che l'Atletico chiuda per Rodrigo Moreno per meno di 60 milioni e il secondo è che il Valencia possa sostituire l'attaccante con André Silva, per quello che sarebbe dunque un triplice scambio.